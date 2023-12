Star Academy 2023 - Héléna, Djebril et Lénie chantent "L'Assasymphonie" de Mozart l'Opéra Rock

Lénie, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Cette semaine, Héléna, Djebril et Lénie ont gagné une immunité grâce à leur prestation sur un titre de Sheryfa Luna. En plus d'échapper au second tour des évaluations, ils remportent un tableau de comédie musicale. Ce soir, Héléna, Djebril et Léna nous présentent un tableau chanté/dansé sur le titre "L'Assasymphonie" de la comédie musicale "Mozart l'Opéra Rock".