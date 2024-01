Star Academy 2023 - Héléna espère partager son 'Amour censure' avec Hoshi

Ce samedi, Hoshi nous fera l'honneur d'interpréter sa chanson "Amour censure" sur le prime avec un des académiciens. Un titre au message fort qui parle de tolérance et d'amour. Trois académiciens sont pressentis pour partager ce duo : Axel, Lénie et Héléna. Cette dernière répète la chanson avec l'aide de Marlène et se verrait bien l'interpréter sur le prime !