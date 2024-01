Axel, Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Quand ils ne chantent pas, Héléna et Axel font des vlogs ! Les apprentis youtubeurs se munissent de la caméra donnée par Marlène et Lucie et filment la vie de leurs camarades au Château. Un moyen de capturer des moments de leur aventure pour ne jamais oublier... Et si c'est bien filmé, il se pourrait bien que ce soit diffusé...