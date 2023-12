Star Academy 2023 - Héléna et Charlotte Cardin chantent "Anyone Who Loves Me"



Héléna En savoir plus sur Charlotte Cardin est une auteure-compositrice-interprète québécoise. Ce soir, elle partage la scène de la Star Academy aux côtés d’Héléna. Ensemble, elles vont interpréter son titre "Anyone Who Loves Me" tiré de son album "Phoenix".