Star Academy 2023 - Héléna et Julien chantent "Je vis pour elle" d’Andrea Bocelli et Hélène Ségara

C’est au tour d’Héléna et Julien d’unir leur voix sur le plateau de la Star Academy. Et c’est sur le sublime titre "Je vis pour elle" d’Andrea Bocelli et Hélène Ségara que les deux académiciens vont performer. Ils vont réaliser la prestation en italien et en français. Ce duo risque de nous donner des frissons… Vont-ils nous convaincre ?