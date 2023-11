Star Academy 2023 – Héléna et Pierre chantent “Shallow“ de Bradley Cooper et Lady Gaga

Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Pour leur première prestation, Héléna et Pierre décident d’interpréter une chanson qui a reçu de multiples récompenses : “Shallow” de Lady Gaga et Bradley Cooper. Ce duo réussira-t-il à nous toucher ? Héléna est une fidèle spectatrice de la Star Academy, elle nourrit le désir d’explorer de nouveaux horizons. En rentrant dans cette école, elle espère cultiver sa confiance en soi et faire éclore son potentiel artistique. Pierre est étudiant, il utilise les réseaux sociaux pour partager des reprises musicales et faire découvrir son univers. Il a une personnalité plutôt calme, savourant chaque moment présent.