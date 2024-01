Axel ou Djebril En savoir plus sur

On connaissait leur talent de chanteur, de danseur. Mais on ne connaissait pas leur talent d'imitateur. C'est chose faite. Quand Djebril et Axel imitent Lucie Bernardoni et Marlène Shaff, c'est le fou rire assuré. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.