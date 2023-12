Star Academy 2023 - "Il avait les mots..." Et vous, êtes-vous accro de L'éval de Lénie, Héléna et Djebril ?

Lénie, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Joli cadeau du jour ! On vous dévoile l'évaluation de Lénie, Héléna et Djebril de cet après- midi. La chanson : "Il avait les mots" de Sheryfa Luna. La difficulté : chorégraphier la chanson à la manière d'un titre d'une comédie musicale. D'après vous ont-ils réussi leur évaluation ? seront-ils plus fort que les deux autres trios. On vous laisse deviner.