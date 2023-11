Clara ou Djebril En savoir plus sur

Pour leur premier prime, Clara et Djebril ont interprété un duo explosif sur "Ain’t No Mountain High Enough". Malgré une connexion évidente, Clara reconnaît que sa voix a lâché tandis que Djebril lui, est déçu de lui-même. Cécile leur fait part de ses remarques et ce sur quoi il faudra travailler dans l'aventure...