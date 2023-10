Star Academy 2023 - Il s'appelle Axel découvrez le nouvel élève de la Star Academy...

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on découvrait la première élève de la saison sur le plateau de Quotidien. Elle s'appelle Lola et a appris, en même que nous, sa participation à l'émission. Ce soir, sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès accueillait Nikos Aliagas, Michael Goldman mais aussi Cécile Chaduteau, la nouvelle professeure d'expression scénique et Malika Benjelloun, la nouvelle professeure de danse. Mais pas que ! On a découvert un nouveau visage, celui d'Axel. Un deuxième élève dévoilé sur le plateau de Quotidien. Cette fois-ci, il n'est pas en plateau mais on a pu découvrir des images exclues de son casting. Il a même eu le droit à un premier debrief... En direct ! Regardez.