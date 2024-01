Pierre ou Julien En savoir plus sur

Au Château, Pierre et Julien parlent de leurs craintes (ou non) de quitter l'aventure. La compétition se resserre de plus en plus. S'il n'est pas immunisé, Julien pense être le prochain élève à partir... Mais, Pierre et Julien sont en paix avec ça. Comme ils disent, c'est que du kiff !