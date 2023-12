Star Academy 2023 - "I'm Still Standing" : on ne se lasse pas de la choré même en sport !

Et si on recyclait les chorées des tableaux du prime en cours de sport ? Coach Joe a eu la bonne idée de diffuser la chanson "I'm Still Standing" en plein échauffement pour le plus grand bonheur de nos académiciens. Ils n’ont rien oublié des pas de danse que Malika leur avait appris. Coup de boost assuré !