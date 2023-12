Star Academy 2023 - Improbable : les académiciens font un concert au Palais de l'Elysée

Après 6 semaines au Château, les académiciens réalisent leur tout premier "concert". Et c'est dans un endroit d'exception qu'ils vont chanter... Brigitte et Emmanuel Macron ont convié nos académiciens au Palais de l'Elysée. Pour le Noël des enfants, les élèves interprètent évidemment l'hymne officiel de la saison, le titre "La même" puis, "I'm Still Standing". Un moment inoubliable pour les enfants ET les académiciens !