Star Academy 2023 - "Inspirez... Expirez..." Les élèves relâchent la pression en cours de yoga avec un maitre yogi

Après un prime intense, nos académiciens relâchent la pression. Et quoi de mieux qu'un cours de yoga ? Les élèves ont reçu la visite de Heberson Oliveira, prof de yoga, qui va les aider à se détendre et à recharger leur énergie, mais aussi à réduire le stress ou encore améliorer la qualité de leur sommeil. Des conseils précieux puisque nos 7 académiciens partiront sur la tournée dans quelques mois, et pourront ainsi refaire ses exercices dans leur quotidien.