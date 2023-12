Star Academy 2023 - "Jacques a dit", "PS : je t'aime", le medley de Djebril, Julien avec Christophe Willem

Julien ou Djebril En savoir plus sur

Ce soir, Djebril et Julien ont l'honneur de partager la scène avec un auteur-compositeur-interprète et vainqueur de la Nouvelle Star : Christophe Willem. Djebril et Christophe Willem chantent "Jacques a dit". Quant à Julien, il partage un duo avec l'artiste sur le titre "Double Je". Enfin, pour clôturer ce medley, Christophe Willem, Djebril et Julien chantent "PS : Je t'aime". Un medley inoubliable pour les deux académiciens !