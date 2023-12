Star Academy 2023 - "J'ai adoré !", défi relevé pour Axel sur Queen

Axel ou Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Axel a performé "Don't Stop Me Now" de Queen durant le prime spécial Tournée. C'était un challenge de taille pour l'académicien qui avait peur de l'image qu'il allait renvoyer aux autres. Pour Cécile Chaduteau et Michael Goldman, c'est un carton plein. Sa professeure d'expression scénique à "adoré" sa prestation et lui fait le plein d'éloges.