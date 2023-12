Star Academy 2023 - "J'ai des dossiers que personne n'a !" Djebril met tout le monde en garde !

Clara ou Djebril En savoir plus sur

Djebril fait partie des trois nommés cette semaine. Comme la règle le veut, il se rendra dans la salle du public pour répondre à vos questions. Mais avant ça, Clara et les autres élèves ont prévu une petite mise en situation pour le préparer avant qu'il s'y rende. Il répond donc aux questions qu'elle lui pose, et quand on lui demande quelle est la première chose qu'il fera quand il sortira de l'aventure, Djebril les mets en garde !