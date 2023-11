Star Academy 2023 - "J'ai la rage", le rêve brisé de Clara

Clara, Julien, Héléna ou Marie-Maud En savoir plus sur

Les deux binômes Héléna et Marie-Maud et Julien et Clara n'arrivent pas à se remettre de leur nomination. C'est un coup dur pour Clara qui doit tirer un trait sur la prestation qu'elle aurait pu partager avec sa marraine, Vitaa. Pour Marie-Maud, c'est la seconde fois qu'elle est nommée, et elle préfère dédramatiser, même si la pression monte à l'approche du prime.