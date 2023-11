Star Academy 2023 - James Blunt, le parrain de la promo 2023, sera au prochain prime !

Lucie et Marlène révèlent aux académiciens l'invité prestigieux du prochain prime ! Et c'est sans grande surprise que James Blunt, le parrain de la promo 2023, sera présent ce vendredi comme il l'a annoncé dans un message vidéo diffusé samedi dernier. Il interprètera deux chansons avec les élèves, dont l'iconique "You're beautiful". On a hâte !!