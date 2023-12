Star Academy 2023 - "J'aurais pu faire tellement mieux." Julien déçu de sa prestation sur "Never Enough"

Julien ou Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Lors du prime comédie musicale, Julien a eu l'honneur de performer sur un tableau en solo sur "Never Enough" du film musical "The Greatest Showman". Une prestation sur laquelle Cécile revient en pointant les points positifs et négatifs de sa performance. Pour Julien, c'est une déception car vocalement il y avait une difficulté présente selon lui, un problème technique dans son retour, mais surtout, beaucoup d'émotions qui l'ont affecté ces derniers jours...