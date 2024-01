Star Academy 2023 - "Je l'ai mal vécu !" - Les académiciens se remémorent la vie à treize au château

Julien, Lénie, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Quelle est déjà loin la vie au château à treize ! Lénie, Héléna, Djebril et Julien se remémorent leur début dans l'aventure et surtout la vie en communauté. Vivre tous ensemble pas toujours facile : Lénie, Julien et Djebril avouent avoir eu des difficultés à s'adapter les premières semaines.