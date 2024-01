Pierre En savoir plus sur

Après son évaluation de danse, Pierre est EU-PHO-RIQUE ! Pour lui, il a tout donné et il ne cache pas sa joie ! Il en tombe même à la renverse et tous ses camarades le félicitent. Aura t-il fait la différence avec Héléna, Axel et Lénie ? La réponse dans la quotidienne de ce soir.