«Je n’ai jamais été aussi concentré de ma vie !" L'immunité, Axel la veut plus que tout ! A la veille des évaluations de danse, la panique l'envahit car c'est l'épreuve qu'il redoute le plus. . La pression est grande pour lui car il rêve de pouvoir enregistrer un single. Or, s'il n'est pas immunisé, il craint de ne pas être sauvé par le public...