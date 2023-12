Axel, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Djebril et Axel sont d'humeur taquine et ils décident de faire un prank à Pierre. Les potions, ils adorent ! Et ils décident, avec la complicité d'Héléna, de laisser un petit mot d'amour d'une mystérieuse fille sur le lit de Pierre. Ils font lire le mot à Héléna qui doute que ça plaise à Pierre.