Star Academy 2023 - "Je suis frustrée" : le débrief de Candice sur "Donne-moi le temps !"

Candice ou Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Malade lors du prime de vendredi, Candice est frustrée et déçue de sa prestation sur le titre de Jenifer, "Donne-moi le temps". Entre les douleurs et le stress, l'académicienne explique avoir perdu ses moyens. "Heureusement qu'il y avait le public" souligne-t-elle. Michael Goldman et Cécile Chaduteau font une autre observation quant à sa performance...