Star Academy 2023 - "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" : l'évaluation de Julien en intégralité

Julien est le premier à passer pour ces évaluations carte blanche ! Il a choisi le titre : « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Une chanson qu’il a apprise par cœur seulement une heure auparavant. Pour la partie impro de danse, Julien a choisi le titre « Someone you loved » de Lewis Capaldi