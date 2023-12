Candice, Cécile Chaduteau ou Margot En savoir plus sur

Qui n'a jamais rêvé d'enregistrer un duo avec Vitaa ? C'est le rêve que Margot et Candice touchent presque du doigt... en cours d'expression scénique ! Cécile Chaduteau teste leurs aptitudes à convaincre leur auditoire. Et c'est Candice qui semble être la plus convaincante.