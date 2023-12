Star Academy 2023 - "Je vais me taper une honte", Lénie en plein craquage à l'idée de chanter et danser "What About Us" de P!nk

Lénie En savoir plus sur

Lénie a obtenu un tableau chanté et dansé pour la seconde fois de la saison. Sa prestation sur "Dance The Night" de Dua Lipa n'avait pas convaincu et l'idée de chanter et danser sur "What About Us" de P!nk la fait stresser. Elle est en craquage complet devant les académiciens car elle a peur de se taper la honte une seconde fois. Courage Lénie !