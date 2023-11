Star Academy 2023 - "J'étais tétanisée" Héléna déçue de sa prestation au battle

Cécile Chaduteau ou Héléna En savoir plus sur

Vendredi soir, les 3 élèves qui ont obtenu les meilleures notes lors des évals se sont affrontés en battle sur "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday. À la clé, une immunité pour la semaine prochaine. Héléna, Julien et Axel n'ont eu qu'une quinzaine de minutes pour répéter avant leur passage. Si Julien et Axel l'ont bien vécu, ce n'est pas le cas d'Héléna qui n'est pas fière de son passage et qui s'est sentie "tétanisée". Elle redoutait alors le moment du débrief de Cécile...