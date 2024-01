Star Academy 2023 - "Jeune demoiselle", "Femme like u", "Sapés comme jamais", le medley des académiciens

Ce soir, les académiciens reprennent les plus grands tubes qui ont marqué l'histoire de la musique française. Ils nous interprètent un medley de "Jeune demoiselle" de Diam's, "Femme like u" de K-Maro et "Sapés comme jamais" de GIMS feat. Niska. Le public est déchaîné !