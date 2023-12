Star Academy 2023 - Julien & Djebril s'essaient au "repeating" dans le cours d'Oscar Sisto, et c'est très drôle !

Oscar Sisto est de retour ! Et pour ce cours assez exceptionnel, l'ancien professeur de théâtre de la Star Academy a réservé un exercice spécial à nos élèves : le repeating. Cela consiste à repérer une particularité singulière chez l'autre, la lui dire, et l'autre doit la répéter tout en trouvant également un signe distinctif chez l'autre, qui répétera également. On apprend donc que les yeux de Julien "parlent quand il sourit", et que Djebril "triture son index avec son pouce".