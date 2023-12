Star Academy 2023 - Julien chante "Never Enough" de The Greatest Showman



Julien En savoir plus sur Julien est super heureux. Ce soir, il nous présente son tout premier solo. Après son loupé de la semaine dernière, l'académicien souhaite montrer qu'il a les capacités pour interpréter des grandes chansons. Il chante le titre "Never Enough" tiré de la comédie musicale "The Greastest Showman". Alors, va-t-il nous faire voyager ?