Julien est en demi-finale contre Axel. Durant son évaluation, il décide de dédier sa chanson à Candice. C'était son binôme de l'aventure et il a envie de lui faire ce joli cadeau. Il interprète "Count on Me" de Bruno Mars. Il fait une jolie surprise aux professeurs de danser sur Woodkid et fait une improvisation de théâtre.