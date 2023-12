Star Academy 2023 - Julien devient "The Greatest Showman" pour le prime comédie musicale

Clara ou Julien En savoir plus sur

Lors du prime de ce samedi, les académiciens vont chanter des comédies musicales incontournables ! Et pour Julien, ce sera "Never Enough" interprété par Loren Allred dans le film musical "The Greatest Showman". L'occasion pour l'académicien de revêtir le costume de showman avant de mettre l'ambiance. En répétition, Marlène le félicite par sa technique vocale et son sens du spectacle. Ça promet un grand moment !