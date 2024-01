Star Academy 2023 - Julien en mode loveur durant son évaluation de chant sur Francis Cabrel

Julien En savoir plus sur

Julien est le premier académicien à passer devant les professeurs pour les évaluations. C’est la semaine « carte blanche » et il a donc décidé de chanter « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai » de Francis Cabrel. Il ne la connaissait pas par cœur et a eu une heure pour apprendre les paroles et s’entraîner. On vous laisse découvrir son évaluation.