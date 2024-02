Star Academy 2023 - Julien, Pierre et Vitaa chantent "Je n'oublie pas" (Finale)

Elle est la marraine de la Promo 2023 de la Star Academy. Une marraine, présente, accompagnante et bienveillante qui a marqué le cœur de nos académiciens. Ce soir, pour la finale de la saison, Vitaa chante avec nos deux finalistes Julien et Pierre : "Je n'oublie pas". Qui de Julien ou Pierre sera le grand gagnant de la saison ? La réponse à la fin du prime.

