Kamel Ouali vient donner un cours de danse aux académiciens. Il en profite pour leur faire un retour sur chaque prestation que les académiciens ont fait. Candice doit plus assumer son côté sensuel et penser comme une vraie chanteuse, Axel doit corriger son langage corporel et Julien doit travailler sur l'authenticité.