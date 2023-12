Star Academy 2023 - Kamel Ouali bluffé devant l’évaluation de danse !

Aujourd’hui, les académiciens avaient un défi de taille : présenter une chorégraphique très rythmique devant Kamel Ouali. La mémorisation fut compliquée pour les élèves. Mais, Lénie a enfilé son costume de professeure et a aidé ses camarades à intégrer la choré. Les académiciens se présentent en 2 groupes. Dans un premier temps : Julien, Pierre et Lénie. Puis, dans un second temps : Héléna, Candice, Djebril et Axel. Kamel Ouali a été bluffé par la cohésion d’un des deux groupes… Regardez ! Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.