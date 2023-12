Lénie En savoir plus sur

Pour le prime de ce samedi, Lenie interprétera un tableau chanté et dansé avec Aurélie Konaté sur le titre "What About Us" de P!NK. La soirée sera sous le signe de la nostalgie et à cette occasion, la chorégraphie est signée par... Kamel Ouali, l'ancien professeur de danse de la Star Academy. Découvrez les premières répétitions !