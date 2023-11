Star Academy 2023 - Karaoké géant sur "Confessions nocturnes" !

Les évaluations passées, les académiciens peuvent enfin relâcher la pression ! Et ils le font à leur manière : musique à fond, et tous dansent et chantent à tue-tête "On va s'aimer" de Gilbert Montagné. S'en suit l'iconique duo de Diam's et Vitaa sur "Confessions nocturnes". Là, c'est karaoké assuré ! Comme dit Pierre, c'est une vraie "boîte du jour" !