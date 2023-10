Star Academy 2023 - La 1ʳᵉ élève de la saison dévoilée sur le plateau de Quotidien !

Yann Barthes En savoir plus sur

Cela fait des mois que les équipes de casting se sont mobilisées pour dénicher les perles rares de cette édition 2023. Parmi les milliers de candidatures, quelques élèves chanceux ont été sélectionnés et rejoindront la Star Academy 2023 en novembre prochain. Lola en fait partie. Elle a 21 ans et habite Bourgoin-Jallieu, en Isère. On sait déjà qu'elle danse bien (c'est Yann Barthès qui le dit) et surtout que son grain de voix va vous interpeller. Une surprise de taille puisque la jeune femme pensait passer une dernière audition. Elle a débarqué en plein direct dans l'émission de Yann Barthès. Rendez-vous pour la nouvelle saison de la Star Academy le 4 novembre prochain sur TF1 et MYTF1.