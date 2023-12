Star Academy 2023 - La chanson porte-bonheur d'Héléna est...

Héléna En savoir plus sur

Pour les évaluations, Héléna a choisi d'interpréter "When We Were Young" de Adèle. C'est une chanson qui lui tient à coeur car elle l'a chanté durant les castings de la Star Academy et c'est comme sa chanson porte-bonheur. C'est le moment pour elle de se dévoiler. Elle explique que cette chanson a été le premier titre qu'elle a chanté dans sa chambre, mais que c'est la première fois qu'elle le fait devant un public.