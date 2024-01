Star Academy 2023 - La cheucheu synchro met l'ambiance sur le prime !

"Eh la cheu-cheu synchro, on en est tous accros" ! Surprise ! La cheu-cheu synchro s'invite en plein prime de la Star Academy ! Le phénomène fait danser le public et les académiciens. Même les professeurs se prêtent au jeu et participent.