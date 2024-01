Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Nos 4 demi-finalistes continuent de répéter le prime de samedi. Ils interpréteront en collégiale une chanson de Gérard Lenorman "Et moi je chante". Avec Marlène au piano, et Lucie en cheffe d'orchestre, les élèves chantent à l'unisson ce titre qui résonne en eux, et leur passion pour la musique.