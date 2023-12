Star Academy 2023 - La posture "Chien tête en bas", vous connaissez ?

Le cours de yoga continue avec maitre yogi, Heberson Oliveira. Et cette fois-ci, c'est l'exercice "Chien tête en bas" ! Une posture à faire quand on se sent submerger dans notre quotidien et que la meilleure solution est de "voir le monde à l'envers". Julien se porte volontaire, et fait la démonstration, sans forcément s'attendre à ce qu'on puisse la faire aussi en bînome.