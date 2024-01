Djebril En savoir plus sur

À tous les fans de Lady Gaga, on vous parle. Ce soir, c'est roue libre ! Djebril, est de bonne humeur et tout le Château rayonne ! Il se transforme en Lady Gaga pour le plus grand plaisir de ses little monsters. Ses pas de danse sur "Bad Romance" convainquent même Lénie qui décide de réaliser son clip.