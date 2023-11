Star Academy 2023 - L'amour frappe au Château ?

Victorien, Julien ou Margot En savoir plus sur

Cette semaine, les académiciens ont leur destin lié avec un autre élève jusqu'au prime de samedi. Mais ce thème a peut-être rapproché un binôme plus que les autres. D'après Julien et Victorien, le rapprochement entre Candice et Pierre se voit à vue d'œil "laisse tomber comme elle le regarde, et comment lui la regarde !". Margot reste choquer de leurs révélations et que "ce serait incroyable !". Affaire à suivre...