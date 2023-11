Star Academy 2023 - Le challenge de Lénie : chanter et danser sur du Dua Lipa !

Malika Benjelloun ou Lénie En savoir plus sur

Lénie a remporté haut la main le casting Dua Lipa, elle décroche donc le premier tableau chanté et dansé de la saison 2023 de la Star Academy ! Le challenge est de taille, car elle devra performer sur Dance the night. Heureusement, sa professeure de danse Malika Benjelloun est là pour l'encourager et pour lui donner tous les conseils pour réussir sa prestation lors du prime de vendredi soir.