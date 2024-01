Star Academy 2023 - Le cours de théâtre part en folie totale avec Malika en guest star !

Pour ce cours de théâtre, Pierre de Bauer a décidé d'inviter une personne supplémentaire pour l'assister dans son cours. Et c'est Malika, leur professeure de danse qui les accompagne. L'objectif ? Savoir occuper l'espace avec des mouvements, sans les répéter, et en se jetant sur toute la scène. Malika donne ses conseils, les élèves se lancent et... ça vaut le coup d'œil !