Star Academy 2023 - "Le dernier jour du disco", Fuguer", le medley de Pierre, Candice et Juliette Armanet

Ce soir, Pierre et Candice ont l'honneur de partager la scène de la Star Academy avec Juliette Armanet. Candice et Juliette chantent "Fuguer". Quant à Pierre, il partage un duo avec l'artiste sur le titre "Qu'importe". Enfin, pour clôturer ce medley, Juliette Armanet, Candice et Pierre chantent "Le dernier jour du disco". Tous les trois mettent le feu au studio 217 !